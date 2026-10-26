अगानिस्तान में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.5 रही तीव्रता

डिजिटल डेस्क, काबुल। अफगानिस्तान में शनिवार रात लगभग सवा ग्यारह बजे तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, शनिवार रात 11.14 बजे (IST) अफगानिस्तान में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया।

भूकंप का केंद्र अक्षांश 36.157 और देशांतर 71.240 पर, 129 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल किसी तरह के नुकसान या जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

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