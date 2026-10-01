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अफगानिस्तान के हिंदू कुश इलाके में लगे भूकंप के तेज झटके, 10 KM नीचे था केंद्र

By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
Published: Thu, 01 Oct 2026 08:04 AM (IST)Updated: Thu, 01 Oct 2026 08:06 AM (IST)

अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में गुरुवार को 5.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र जमीन से महज 10 किलोमीटर नीचे था।

अफगानिस्तान में भूकंप।

अफगानिस्तान में भूकंप।

HighLights

  1. अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया।

  2. भूकंप का केंद्र जमीन से केवल 10 किलोमीटर की गहराई पर था।

  3. तेज झटके महसूस हुए, पर जान-माल के नुकसान की खबर नहीं।

डिजिलट डेस्क, काबुल। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में गुरुवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस (GFZ) के अनुसार, इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई है। बता दें कि यह भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह करीब 6:59 बजे आया। इसका केंद्र 36.05 डिग्री उत्तर अक्षांश और 68.87 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित था।

राहत की बात यह है कि भूकंप का केंद्र जमीन से काफी ऊपर यानी महज 10 किलोमीटर की गहराई पर था। कम गहराई पर आए इस झटके से प्रभावित इलाकों में लोगों के बीच दहशत फैल गई, और वे अपने घरों तथा दफ्तरों से बाहर निकल आए।

क्यों महसूस हुए तेज झटके?

बता दें कि यह भूकंप महज 10 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिसे वैज्ञानिकों की भाषा में 'उथला' भूकंप कहा जाता है। जमीन के इतने करीब केंद्र होने के कारण इसके झटके केंद्र के आसपास के इलाकों में काफी तेज महसूस किए गए। गनीमत यह रही कि शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस आपदा में किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

क्यों बार-बार कांपती है यहां की धरती?

दूसरी ओर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हिंदू कुश का यह पूरा इलाका दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता है। भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के लगातार आपस में टकराने के कारण इस पहाड़ी क्षेत्र हिमालय और हिंदू कुश में अक्सर इस तरह की टेक्टोनिक हलचलें होती रहती हैं, जिससे यहां बार-बार भूकंप आते हैं।

फिलहाल, इस भूकंप की वजह से जान-माल के किसी बड़े नुकसान की तत्काल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।