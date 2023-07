Afghanistan Earthquake अफगानिस्तान (Afghanistan Earthquake) में 4.6 तीव्रता (magnitude 4.6) का भूकंप आया है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National Center for Seismology) ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। यह भूकंप (Kabul Earthquake) सुबह 8 बजकर 46 मिनट पर आया। इसकी गहराई 165 किमी मापी गई है। राहत की बात यह रही है की अभी तक किसी के हताहत होने या भौतिक क्षति की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है।

Afghanistan Earthquake: एक बार फिर भूंकप से कांपा अफगानिस्तान, अभी तक हताहत की कोई खबर नहीं

Your browser does not support the audio element.