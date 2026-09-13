नेपाल बाढ़: कैलास यात्रा पर गए ईशा फाउंडेशन के 77 तीर्थयात्री और तीन स्वयंसेवक अभी भी लापता, तलाश जारी
ईशा फाउंडेशन ने बताया कि नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई बाढ़ के बाद कैलास यात्रा के 77 तीर्थयात्री और तीन स्वयंसेवक ...और पढ़ें
HighLights
कैलास यात्रा के 77 तीर्थयात्री और 3 स्वयंसेवक बाढ़ में लापता।
नेपाल-तिब्बत सीमा पर अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही।
ईशा फाउंडेशन लापता लोगों की जानकारी के लिए संपर्क में।
एएनआई, काठमांडू। ईशा फाउंडेशन ने कहा है कि कैलास यात्रा पर गए 77 तीर्थयात्री और तीन स्वयंसेवक नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई बाढ़ के बाद से अभी भी लापता हैं। प्रभावित लोगों के बारे में जानकारी के लिए ईशा फाउंडेशन चीन, भारत और नेपाल के अधिकारियों तथा 19 देशों के दूतावासों के लगातार संपर्क में है।
पहचान से जुड़ी जानकारी, तस्वीरें अधिकारियों और खोज-बचाव टीमों के साथ साझा की गई हैं। दूतावासों और अधिकारियों से मिली जानकारी प्रभावित परिवारों तक पहुंचाई जा रही है। इस बीच प्रेट्र के अनुसार नेपाल में आई बाढ़ के दो सप्ताह से अधिक समय बाद भी शनिवार को तलाशी अभियान जारी रहा।
अभी भी पांच हजार से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें लगभग 30 देशों के 589 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।
नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथारिटी के अनुसार अब तक 1,400 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13,676 लोगों को बचाया गया है।
गौरतलब है कि 26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास आई अचानक बाढ़ ने नेपाल में भारी तबाही मचाई थी।