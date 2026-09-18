नेपाल: अपर त्रिशूली-1 प्रोजेक्ट की सुरंग से मिले 6 शव, बाढ़ के बाद अब भी 6100 से ज्यादा लोग लापता

पीटीआई, काठमांडू। नेपाल में शुक्रवार को एक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग से छह शव बरामद किए गए। नेपाली सेना ने बताया कि सुरक्षा बलों और सेना की एक संयुक्त टीम ने नुवाकोट जिले में अपर त्रिशूली-1 प्रोजेक्ट साइट पर आडिट-3 सुरंग से ये छह बरामद किए।

26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टान खिसकने (एवलांच) से आई भोटेकोशी बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया था। इस आपदा में अबतक 1,410 लोगों की मौत हो चुकी है और 6,145 लोग लापता हैं। खोज और बचाव टीमों ने अब तक प्रभावित इलाकों से 13,756 से ज्यादा लोगों को बचाया है। अपर त्रिशूली-1 में शव सुरंग में कंक्रीट के काम के लिए तैयार किए गए स्टील के जाल (मेश) में फंसे हुए मिले।

नेपाली सेना के मुख्यालय के अनुसार, टीम ने उन्हें निकालने के लिए ग्राइंडर, गैस कटर और रोटरी रेस्क्यू इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया। खोज अभियान जारी है, क्योंकि बचाव कर्मियों को शक है कि सुरंग के अंदर कीचड़ के नीचे और भी शव दबे हो सकते हैं।

इससे पहले, विदेशी टेक्नीशियनों समेत एक संयुक्त टीम लापता कर्मचारियों की तलाश के लिए प्रोजेक्ट की मुख्य एक्सेस सुरंग में लगभग 400 मीटर अंदर गई थी। रसुवागढ़ी, रसुवा भोटेकोशी, लांगटांग, त्रिशूली-3ए और अपर त्रिशूली-3बी समेत कई अन्य हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स पर भी खोज अभियान चल रहे हैं।