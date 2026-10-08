फिलीपींस में लगे भूकंप के तेज झटके, जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था केंद्र
फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर गुरुवार को 5.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र समुद्र तल से 10 किलोमीटर नीचे था।
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डिजिटल डेस्क, मनीला। गुरुवार को फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) ने इसकी पुष्टि की है। GFZ के अनुसार, यह भूकंप समुद्र तल से 10 किलोमीटर (लगभग 6.21 मील) की गहराई पर आया।
फिलीपींस की भूकंप विज्ञान एजेंसी फिवोल्क्स ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि इस भूकंप से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका नहीं है। हालांकि, एजेंसी ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि आफ्टरशॉक्स महसूस किए जा सकते हैं। स्थानीय प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। अभी तक किसी हताहत की खबर नहीं है।
(न्यूज एजेंसी रायटर्स के इनपुट के साथ)