Brazil Apartment Collapse: ब्राजील में एक अपार्टमेंट की इमारत गिरने से 8 लोगों की मौत, 5 लोग अभी भी हैं लापता

ब्राजील के उत्तरपूर्वी राज्य पर्नामबुको में शुक्रवार को एक इमारत ढह गई जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य लापता हो गए हैं। इसकी जानकारी नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने दी। राज्य के नागरिक सुरक्षा सचिव ने कहा कि शाम 7 बजे तक शुक्रवार को रेसिफ के बाहरी इलाके जंगा पड़ोस में इमारत के मलबे से 4 लोगों को सुरक्षित बचाया गया था।

ब्राजील में एक अपार्टमेंट की इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत

साओ पाउलो (ब्राजील), एजेंसी। ब्राजील के उत्तरपूर्वी राज्य पर्नामबुको में शुक्रवार को एक इमारत ढह गई, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य लापता हो गए हैं। इसकी जानकारी नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने दी। पीड़ितों में एक 8 वर्षीय और एक 5 वर्षीय सहित दो छोटे बच्चे भी शामिल हैं। राज्य के नागरिक सुरक्षा सचिव ने कहा कि शाम 7 बजे तक (2200 GMT) शुक्रवार को, राज्य की राजधानी रेसिफ के बाहरी इलाके जंगा पड़ोस में इमारत के मलबे से 4 लोगों को सुरक्षित बचाया गया था। पर्नामबुको सरकार ने सोशल मीडिया पर कहा कि नागरिक सुरक्षा को सुबह 6:35 बजे (0935 GMT) ढहने की जानकारी मिलने के बाद आठ टीमों को साइट पर भेजा गया था। यह स्पष्ट नहीं था कि पतन का कारण क्या था। लगभग 15 लाख लोगों का तटीय शहर रेसिफ़, हाल के दिनों में भारी बारिश से जूझ रहा है। सरकार ने कहा कि शहर और उसके महानगरीय क्षेत्र को शुक्रवार को "ध्यान की स्थिति" के तहत रखा गया था, जो "मध्यम से उच्च जोखिम" का प्रतिनिधित्व करता है।

