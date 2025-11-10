82 साल पहले बनी Patek Philippe घड़ी 156 करोड़ रुपये में बिकी, गोल्ड से भी ज्यादा महंगी क्यों है यह स्टील वॉच?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 2016 में नीलामी में बिकने वाली अब तक की सबसे महंगी एक पॉटेक फिलिप घड़ी ने एक बार फिर सबसे अधिक दाम में बिकने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ऑक्शन करने वाली कंपनी फिलिप्स ने बताया कि सबसे महंगी ये रिस्ट वॉच इस वीकेंड और भी ज्यादा कीमत पर बिकी।

जानकारी के अनुसार, यह घड़ी 14,190,000 स्विस फ्रैंक (17.6 मिलियन डॉलर) में बिकी, जो नौ साल पहले मिली 11 मिलियन फ्रैंक, या उस समय के 11 मिलियन डॉलर से अधिक है। 82 साल पहले बनाई गई थी ये घड़ी दरअसल, समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह घड़ी साल 1943 में बनाई गई थी और इस प्रोडक्ट का नाम पॉकेट फिलिप परपेचुअल कैलेंडर रेफरेंस 1518 है। इस मॉडल में कुल 280 घड़ी बनी है, लेकिन इनमें से केवल चार ही स्टीलनेस स्टील की बनी हैं। बाकी सभी सोने की बनी हैं।

दावा किया जा रहा है कि सोने से बनी दूसरी घड़ी की तुलना में स्टीलनेस स्टील की घड़ी की अधिक मांग है। यही कारण है नीलामी के दौरान ये घड़ी दुनिया में अभी तक सबसे अधिक और रिकॉर्ड कीमत में बिकी है। बताया जा रहा है कि जिस घड़ी की नीलामी इस रविवार को की गई, वह स्टीलनेस स्टील में बनी चारों घड़ियों में सबसे पहली है।

घड़ी की कीमत ने तोड़ा रिकॉर्ड बता दें कि साल 2016 में इसी रिस्टवॉच के लिए इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राइस 2017 में हॉलीवुड स्टार पॉल न्यूमैन की रोलेक्स डेटोना ने तोड़ दिया था, जो 17.8 मिलियन डॉलर में बिकी थी। बाद में साल 2019 में इसे पॉकेट फिलिप ग्रैंडमास्टर चाइम ने पीछे छोड़ दिया था और यह 31 डॉलर में बिकी थी।