Mexico Explosives Attack: मेक्सिको में विस्फोटक उपकरणों से हमले में 3 पुलिस अधिकारी की मौत, 10 घायल

Mexico Explosives Attack पश्चिमी मैक्सिकन राज्य जलिस्को में मंगलवार को विस्फोटक उपकरणों से हुए हमले में कम से कम तीन पुलिस अधिकारी मारे गए और 10 अन्य लोग घायल हो गए। गवर्नर एनरिक अल्फारो ने यह जानकारी ट्वीट कर दी। अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। गवर्नर ने कहा कि यह हमला समग्र रूप से मैक्सिकन राज्य के खिलाफ एक चुनौती को दिखाता है

मेक्सिको में विस्फोटक उपकरणों से हमले में 3 पुलिस अधिकारी की मौत (प्रतिकात्मक फोटो)

Your browser does not support the audio element.

मेक्सिको सिटी, एजेंसी। पश्चिमी मैक्सिकन राज्य जलिस्को में मंगलवार को विस्फोटक उपकरणों से हुए हमले में कम से कम तीन पुलिस अधिकारी मारे गए और 10 अन्य लोग घायल हो गए। गवर्नर एनरिक अल्फारो ने यह जानकारी दी। अल्फारो ने ट्विटर पर कहा, "आज रात, @फिस्कालियाजाल और त्लाजोमुल्को पुलिस के कर्मियों पर विस्फोटक उपकरणों के साथ कायरतापूर्ण हमला हुआ, जिससे नगर निगम पुलिस और अभियोजक के कार्यालय के तीन सहयोगियों की मौत हो गई, साथ ही 10 लोग घायल हो गए। "

Edited By: Babli Kumari