Ukraine-Russia Conflict: यूक्रेन के ल्वीव पर रूसी मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत, आठ घायल

Ukraine-Russia Conflict पश्चिमी यूक्रेन के शहर लीव में एक रूसी मिसाइल हमले में तीन लोगों की मौत हो गई और आठ घायल हो गए। मेयर ने गुरुवार को कहा। मेयर एंड्री सदोवी ने कहा कि हमले वाले क्षेत्र में लगभग 60 अपार्टमेंट और 50 कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। आपातकालीन सेवा कर्मी मलबे में फंसे हुए और लोगों की तलाश कर रहे हैं।

यूक्रेन के ल्वीव पर रूसी मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत

ल्वीव (यूक्रेन), एजेंसी। पश्चिमी यूक्रेन के शहर लीव में एक रूसी मिसाइल हमले में तीन लोगों की मौत हो गई और आठ घायल हो गए। स्थानीय मेयर ने यह जानकारी दी। मेयर एंड्री सदोवी ने कहा कि हमले वाले क्षेत्र में लगभग 60 अपार्टमेंट और 50 कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। आपातकालीन सेवा कर्मी मलबे में फंसे हुए और लोगों की तलाश कर रहे हैं। सदोवी ने एक वीडियो संदेश में निवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमला पिछले साल पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत के बाद से लविवि के नागरिक बुनियादी ढांचे पर सबसे बड़ा हमला था। हजारों यूक्रेनी युद्ध शरणार्थियों ने पूर्व के अन्य क्षेत्रों से ल्वीव में सुरक्षा की मांग की है।

