    कोलंबो एयरपोर्ट पर करोड़ों की गांजा के साथ 3 भारतीय गिरफ्तार, दो महिला टीचर भी शामिल

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 08:48 AM (IST)

    श्रीलंका के कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 50 किलो गांजा के साथ तीन भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की कीमत 14.5 करोड़ रुपये से अधिक ...और पढ़ें

    लिस नारकोटिक्स ब्यूरो ने बताया कि वे 50 किलो कुश गांजा ले जा रहे थे। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंका में तीन भारतीय नागरिकों को कथित तौर पर 50 किलो गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसकी करीब 14.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। यह कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है।

    अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि संदिग्ध बैंकॉक से श्रीलंकन एयरवेज की फ्लाइट से बंदरनायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट (BIA) पहुंचे थे। दो महिला संदिग्धों की उम्र 25 से 27 साल के बीच है और वे मुंबई की रहने वाली हैं और टीचर हैं।

    पुलिस ने बताया कि तीनों ग्रीन चैनल से भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस नारकोटिक्स ब्यूरो ने बताया कि वे 50 किलो कुश गांजा ले जा रहे थे।

