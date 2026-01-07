कोलंबो एयरपोर्ट पर करोड़ों की गांजा के साथ 3 भारतीय गिरफ्तार, दो महिला टीचर भी शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंका में तीन भारतीय नागरिकों को कथित तौर पर 50 किलो गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसकी करीब 14.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। यह कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है।

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि संदिग्ध बैंकॉक से श्रीलंकन एयरवेज की फ्लाइट से बंदरनायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट (BIA) पहुंचे थे। दो महिला संदिग्धों की उम्र 25 से 27 साल के बीच है और वे मुंबई की रहने वाली हैं और टीचर हैं।