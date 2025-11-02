केन्या में भूस्खलन से 21 लोगों की मौत, 30 से अधिक लापता; गृह मंत्री ने कहा- बचाव अभियान जारी

एएफपी, केन्या। केन्या में भारी बारिश के कारण शनिवार को हुए भूस्खलन में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। इसकी पुष्टि केन्या के आंतरिक मंत्री ने की। भूस्खलन देश के पश्चिम में मारक्वेट ईस्ट में रात में हुआ, जहां इस समय बारिश का मौसम है।

किपचुम्बा मुर्कोमेन ने एक्स पर लिखा कि हमने इस त्रासदी में 21 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है, जबकि 30 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं, जैसा कि उनके परिवारों ने बताया है। उन्होंने बताया कि खोज एवं बचाव अभियान रात के लिए रोक दिया गया है।

केन्याई रेड क्रॉस ने इस क्षेत्र से हवाई चित्र साझा किए हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर भूस्खलन और बाढ़ का फैलाव दूर-दूर तक दिखाई दे रहा है। आगे कहा कि वह सरकार के साथ बचाव प्रयासों का समन्वय कर रहे है, जिसमें घायलों को हवाई मार्ग से निकालने का काम भी शामिल है।