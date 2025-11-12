तुर्किये में मेयर के लिए मांगी 2000 साल की जेल की सजा, अरबों डॉलर का किया भ्रष्टाचार

रॉयटर, इस्तांबुल। शहर के मेयर एक्रेम इमामोग्लू के खिलाफ अरबों डॉलर के भ्रष्टाचार का मामला सुर्खियों में है। उनके खिलाफ दलील दे रहे मुख्य अभियोजक एकिन गुरलेक ने अदालत से इमामोग्लू के लिए 2000 साल से अधिक की जेल की सजा की मांग की है।

इमामोग्लू पर आरोप है कि वह एक बड़े भ्रष्टाचार नेटवर्क के मास्टरमाइंड हैं। गुरलेक ने कहा कि इस नेटवर्क ने पिछले 10 वर्षों में देश को 160 अरब लीरा (3.8 अरब डॉलर) का नुकसान पहुंचाया है।

इमामोग्लू के खिलाफ 4000 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया गया है, जिसमें वित्तीय अपराध जांच बोर्ड (मसाक) की रिपोर्ट के आधार पर इमामोग्लू को आपराधिक समूह का संस्थापक और मुखिया बताया गया है।

आरोपपत्र में मेयर सहित 402 संदिग्धों के नाम हैं और उन पर आपराधिक संगठन बनाने, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और बोली में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है।

खास बात ये है कि इमामोग्लू देश के राष्ट्रपति तैय्यिप एर्दोआन के प्रमुख राजनीतिक विरोधी हैं। उन्होंने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज किया है। उनकी पार्टी ने मंगलवार को उन पर लगाए गए नए आरोपों को 'मूर्खतापूर्ण' बताया है।