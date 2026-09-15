Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

10 फीट ऊंची लहरों की चपेट में आई इंडोनेशियाई फेरी, 129 लोगों का अबतक नहीं चल सका पता

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Tue, 15 Sep 2026 04:31 AM (IST)

इंडोनेशिया में जावा सागर में एक फेरी के डूबने के बाद 129 लोग लापता हो गए हैं, जिसमें छह यात्रियों ...और पढ़ें

इंडोनेशिया में फेरी डूबने के बाद 129 लोगों का अबतक नहीं चल सका पता

इंडोनेशिया में फेरी डूबने के बाद 129 लोगों का अबतक नहीं चल सका पता

HighLights

  1. इंडोनेशिया में फेरी डूबने से 129 लोग लापता।

  2. जावा सागर में खराब मौसम के कारण हादसा।

  3. 'वर्को ट्रांसपोर्ट-8' में 240 से अधिक लोग सवार थे।

एपी, बंजरमासीन। इंडोनेशियाई में फेरी के डूबने के बाद लापता लोगों की सोमवार को तलाश तेज कर दी। हालांकि लापता 129 लोगों का अबतक पता नहीं चल पाया है। एक दिन पहले जावा सागर में खराब मौसम के कारण फेरी पलटने से छह यात्रियों की मौत हो गई और 129 लोग लापता हो गए।

'वर्को ट्रांसपोर्ट-8' में 240 से अधिक लोग सवार थे। यह पूर्वी जावा प्रांत के सुराबाया से बोर्नियो द्वीप पर स्थित दक्षिण कालीमंतन प्रांत के बंजरमासिन जा रही थी, तभी इसके कप्तान ने मदद के लिए काल किया। उन्होंने बताया कि फेरी समुद्र में 10 फीट तक ऊंची लहरों के बीच एक तरफ झुक रहा था। रविवार तड़के करीब दो बजे फेरी से संपर्क टूट गया और यह बंजरमासिन से करीब 148 किलोमीटर दूर जावा सागर के मसालेंबो इलाके में पलट गया है।

वहीं, प्रशांत द्वीप देश वानुअतु के पास भी सोमवार को 30 से अधिक लोगों की तलाश जारी रही। यहां भी फेरी के डूबने के बाद ये लापता हो गए। फेरी एमवी मातुई शुक्रवार को एंबे और सैंटो द्वीपों के बीच 47 लोगों को लेकर जा रही थी, तभी वह डूब गई। इनमें से 15 लोगों को बचा लिया गया।