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नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर के पास बड़ा हादसा, बस दुर्घटना में 12 भारतीय घायल

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Published: Thu, 17 Sep 2026 06:48 AM (IST)

नेपाल के जोमसोम-मुक्तिनाथ कॉरिडोर पर बुधवार को एक मिनीबस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 12 भारतीय नागरिक घायल हो गए।

नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर के पास बड़ा हादसा, बस दुर्घटना में 12 भारतीय घायल (सांकेतिक तस्वीर)

नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर के पास बड़ा हादसा, बस दुर्घटना में 12 भारतीय घायल (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. दिल्ली के रहने वाले 68 वर्षीय वेदपाल शर्मा और 11 अन्य लोग घायल हुए

  2. घायल यात्रियों का इलाज मुस्तांग जिले के एक हॉस्पिटल में चल रहा है

पीटीआई, काठमांडू। नेपाल के जोमसोम-मुक्तिनाथ कॉरिडोर पर बुधवार को एक मिनीबस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 12 भारतीय नागरिक घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, मिनीबस मुस्तांग जिले के मुक्तिनाथ मंदिर से अपर मुस्तांग जाते समय कागबेनी की ओर जा रही थी, तभी पलट गई।

इस घटना में दिल्ली के रहने वाले 68 वर्षीय वेदपाल शर्मा और 11 अन्य लोग घायल हुए, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग थे।

मिनीबस में 25 यात्री सवार थे, जिनमें से 13 को कोई चोट नहीं आई। घायल यात्रियों का इलाज मुस्तांग जिले के जोमसोम स्थित प्रोविंशियल हास्पिटल में चल रहा है। पुलिस ने नेपाली बस चालक को हिरासत में ले लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है।