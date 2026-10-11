तुर्किये में बस और ट्रक की टक्कर, 11 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, अंकारा। पश्चिमी तुर्किये में ट्रक और बस की भीषण टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई है और 27 लोग घायल हुए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुकाबिक, यह भीषण हादसा मनीसा प्रांत के अखिसार हाइवे के पास स्थानीय समयानुसार सुबह 11.11 बजे हुआ।

हादसे की सूचना मिलते ही इमरजेंसी मेडिकल टीम, पुलिस अधिकरी और बचाव कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।

दुर्घटना में 11 लोगों की मौत- मनीसा गवर्नर ऑफिस

मनीसा के गवर्नर ऑफिस ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हुई है, वहीं अन्य 26 घायल हैं।