Israel-Hamas War: 'हमने तेल अवीव पर किया बड़ा मिसाइल हमला...', हमास के आर्म्ड विंग का बड़ा दावा; इजरायल ने किया जवाबी कार्रवाई

हमास की सशस्त्र शाखा अल-कसम ब्रिगेड ने कहा कि उसने रविवार को तेल अवीव पर एक 'बड़ा मिसाइल' हमला किया। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने संभावित आने वाले रॉकेटों की चेतावनी के लिए शहर में सायरन बजाया। रविवार को अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान में, अल-क़सम ब्रिगेड ने कहा कि रॉकेट "नागरिकों के खिलाफ ज़ायोनी नरसंहार" के जवाब में लॉन्च किए गए थे।

🔴A barrage of rockets was launched from Rafah toward central Israel moments ago.

Humanitarian aid has been going into Gaza through the Kerem Shalom Crossing this morning, and now rockets are being fired at central Israel.

This is what it looked like from the Rafah Crossing: pic.twitter.com/wmQyVL4NKK— Israel Defense Forces (@IDF) May 26, 2024