'नेतन्याहू को कर दें माफ', ट्रंप ने इजरायली राष्ट्रपति को क्यों लिखा ऐसा पत्र?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को माफी देने पर विचार करने का आग्रह किया है। इसाक के कार्यालय ने बुधवार को यह जानकारी दी और ट्रंप का पत्र साझा किया।

इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों का सामना कर रहे हैं। ट्रंप कई बार अपने बेहद करीबी नेतन्याहू के लिए माफी की मांग कर चुके हैं। जबकि नेतन्याहू आरोपों से इन्कार कर चुके हैं और कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है।

ट्रंप ने नेतन्याहू को माफ करने को कहा एपी के अनुसार, ट्रंप के इस कदम को इजरायल के आंतरिम मामलों में अमेरिकी प्रभाव के तौर पर देखा जा रहा है। इस पर चिंता जताई जा रही है। विपक्षी नेता यायर लापिड ने कहा कि माफी से नेतन्याहू के लिए अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं।

इजरायली राष्ट्रपति के कार्यालय की तरफ से साझा किए गए पत्र में ट्रंप ने कहा, 'हालांकि मैं इजरायली न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता का पूरी तरह सम्मान करता हूं। मैं मानता हूं कि बीबी (नेतन्याहू) के खिलाफ यह मामला राजनीतिक और अनुचित अभियोजन है। वह लंबे समय से मेरे साथ इजरायल के सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं।'

अमेरिकी हस्तक्षेप पर चिंता कार्यालय के अनुसार, जो भी राष्ट्रपति की माफी चाहता है, उसे नियमों के तहत औपचारिक तौर पर अनुरोध करना होता है।गत अक्टूबर में ट्रंप ने इजरायल का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने इजरायली संसद को संबोधित किया था और राष्ट्रपति इसाक से प्रधानमंत्री को माफी देने का आग्रह किया था।

बता दें कि 2019 में नेतन्याहू पर तीन मामलों में अभियोग लगाया गया था। इनमें से एक मामला कारोबारियों से दो लाख डालर से ज्यादा के उपहार लेने से जुड़ा है। इन मामलों में 2020 में ट्रायल शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है।