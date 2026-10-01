'आंखों के सामने मौत मंडरा रही थी', को-पायलट को काबू करने वाले यात्री ने नेतन्याहू को सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली कहानी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। फ्लाईदुबई के विमान में पायलट को काबू करने में मदद करने वाले एक इजरायली यात्री ने बुधवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बताया कि वह कैसे कॉकपिट में घुसे, उस आदमी को कंट्रोल से दूर खींचा और विमान के गोता लगाने के बाद उसे स्थिर करने में मदद की।

'द टाइम्स ऑफ इजरायल' के अनुसार, नेतन्याहू यात्रियों को वापस लाने वाले विमान के इजरायल पहुंचने पर बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मौजूद थे। यानीव ने उन्हें बताया, 'मैं और एक अन्य यात्री जबरदस्ती कॉकपिट में घुसे, जहां पायलट दरवाजे के पास घायल अवस्था में मिला। मैंने आतंकवादी को दोनों सीटों के बीच कंट्रोल पर देखा। वह विमान को बेकार करने के लिए कंट्रोल को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था।