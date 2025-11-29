Language
    'नहीं छोड़ेंगे हथियार', सुप्रीम कमांडर की हत्या के बाद लेबनान में बढ़ा तनाव, हिज्बुल्लाह ने इजरायल को दी चेतावनी

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:59 PM (IST)

    इजराइल द्वारा हिज्बुल्लाह के शीर्ष कमांडर की हत्या के बाद लेबनान में तनाव बढ़ गया है। हिज्बुल्लाह नेता कासिम ने कहा कि उनका संगठन जवाबी कार्रवाई का अधिकार रखता है, और भविष्य में युद्ध संभव है। इजराइल पर कमांडर हैथम अली तबतबई को मारने का आरोप है, जिससे लेबनान में डर का माहौल है। कासिम ने कहा कि हिज्बुल्लाह ही जवाबी कार्रवाई का समय और तरीका तय करेगा।

    सुप्रीम कमांडर की हत्या के बाद लेबनान में बढ़ा तनाव हिज्बुल्लाह ने इजरायल को दी चेतावनी (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल द्वारा हिज्बुल्लाह के शीर्ष सैन्य कमांडर की हत्या के बाद लेबनान में तनाव बढ़ गया है। इस बीच, हिज्बुल्लाह के नेता नाम कासिम ने कहा है कि उनका संगठन इस हमले का जवाब देने का आधिकार रखता है और भविष्य में युद्ध की संभावा भी बनी हुई है।

    हिज्बुल्लाह के नेता नैम कासिम ने शुक्रवार को एक टीवी संबोधन में कहा कि इजरायल ने कुछ दिन पहले उनके शीर्ष सैन्य कमांडर हैथम अली तबतबई को बेरूत के दक्षिणी इलाके मं मार दिया था। इस घटना के बाद लेबनान में यह डर बढ़ गया है कि इजरायल हिज्बुल्लाह को हथियार छोड़ने पर मजबूर करने के लिए हमले बढ़ा सकता है।

    क्या युद्ध होने की है संभावना?

    कासिम ने कहा कि जवाब कब और कैसे देना है यह हिज्बुल्लाह खुद तय करेगा। उन्होंने कहा कि इजरायल के बड़े सैन्य अभियान की धमकियों का उन पर कोई असर नहीं है।

    कासिम ने साफ कहा कि भविष्य में युद्ध हो भी सकता है और नहीं भी। उन्होंने कहा, "क्या आगे युद्ध संभव है? हां यह संभावना है और न भी हो, यह भी संभव है।" उन्होंने यह नहीं बताया कि अगर नया युद्ध हुआ तो हिज्बुल्लाह की रणनीति क्या होगी, लेकिन इतना जरूर कहा कि लेबनान को इजरायल का सामना करने के लिए अपनी सेना और जनता पर भरोसा करना चाहिए।

    इजरायल और अमेरिका का दबाव

    कासिम ने यह भी उम्मीद जताई कि पोप लियो की लेबनान यात्रा शांति और इजरायली हमलों को रोकने में भूमिका निभा सकती है। बता दें, इजरायल और अमेरिका लगातार दबाव डाल रहे हैं कि लेबनान हिज्बुल्लाह और अन्य सशस्त्र समूहों को जल्द से जल्द निरस्त्र करे।

    इजरायल ने क्या आरोप लगाया?

    कासिम के संबोधन के तुरंत बाद इजरायली सेना के प्रवक्ता अवीखाई अद्रई ने कहा कि दक्षिण लेबनान में हिज्बुल्लाह के हथियार पकड़ने की लेबनानी सेना की कोशिशें अपर्याप्त हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हिज्बुल्लाह गुप्त रूप से अपना हथियार भंडार बनाए हुए है।