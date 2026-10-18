वेस्ट बैंक गए यूरोपीय राजनयिकों पर इजरायली सेटलरों ने किया हमला, फ्रांसीसी मेयर समेत कई घायल

रॉयटर, यरुशलम। वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलरों ने यूरोपीय राजनयिकों और एक फ्रांसीसी मेयर और कई फलस्तीनियों पर हमला कर उन्हें चोट पहुंचाई है। यह जानकारी बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवट ने दी है।

इससे पहले शुक्रवार को सेटलरों ने अमेरिका की महिला पत्रकार पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। फ्रांसीसी मेयर बर्नार्ड बाडोक्स ने बताया है कि कई देशों के राजनयिक और फलस्तीनी वेस्ट बैंक के ताबेह इलाके में स्थित ईसाइयों के गांव में गए थे।

उसी दौरान फेस मास्क पहने कई इजरायली सेटलरों ने उन पर हमला कर दिया और पिटाई की। इजरायल के विदेश मंत्री गिडिऑन सार ने इस घटना की निंदा की है। इजरायली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।





प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बाद में दावा किया कि यूरोपीय राजनयिकों पर हुए हमले के संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं है। वहीं मामले की जांच की जा रही है।