हूती लड़ाकों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान छेड़ेगी सऊदी और यमनी सेना, कब्जे से वापस छीने जाएंगे सभी रणनीतिक ठिकाने

डिजिटल डेस्क, अदन। सऊदी अरब समर्थित यमन सरकार की सेना अब हूती लड़ाकों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ेगी और पिछले महीने जिन रणनीतिक ठिकानों पर हूती ने कब्जा कर लिया था अब उन्हें वापस लिया जाएगा।

इस अभियान में सऊदी अरब की वायुसेना हवाई हमले करेगी जबकि जमीन पर यमन की सेना हूती लड़ाकों से लड़ेगी।

यह एलान यमन के राष्ट्रपति राशद अल-अलीमी ने टेलीविजन पर दिए संदेश में किया है। इस बीच हूती ने बैलेस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से रियाद और खुरैस में स्थित तेल कंपनी अरामको के ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों से दोनों ठिकानों में आग लग गई है।