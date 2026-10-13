यमन में बड़ा हमला: सऊदी समर्थित सेना ने तेल डिपो को बनाया निशाना, आसमान में छाया काला धुआं
सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने मंगलवार को यमन की हूती विद्रोही नियंत्रित राजधानी सना में एक तेल सुविधा ...और पढ़ें
HighLights
हूती लड़ाके यमन में सरकारी सेना के साथ भी भीषण जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं
सऊदी ने हूती नियंत्रित राजधानी सना में एक तेल सुविधा पर हवाई हमला किया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच जंग छिड़ी हुई है। इस बीच सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने मंगलवार को यमन की हूती विद्रोही नियंत्रित राजधानी सना में एक तेल सुविधा पर हवाई हमला किया। हमले के बाद सुविधा से काले धुएं के मोटे बादल उठते दिखे, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए।
एक रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी आक्रमण ने सना के पश्चिम में अल-सबाह स्थित तेल कंपनी को निशाना बनाया। चश्मदीद ने विस्फोट की आवाज सुनी।
यह हमला सऊदी गठबंधन द्वारा सना में हाल के हफ्तों में युद्ध फिर भड़कने के बाद जारी किए गए पहले निकासी आदेश के कुछ घंटों बाद हुआ। गठबंधन ने नागरिकों से यमन पेट्रोलियम कंपनी की साइट और आसपास के भंडारण क्षेत्रों को खाली करने को कहा था।
हूती अधिकारियों ने हमले के लिए तैयार दिखते हुए कहा कि इससे तेल भंडार या नागरिकों की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। कंपनी ने दावा किया कि पेट्रोलियम स्टॉक सुरक्षित जगहों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
सऊदी गठबंधन ने अभी तक इस हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पिछले एक महीने में सऊदी अरब और ईरान समर्थित हूतियों के बीच तनाव बढ़ा है।
हूतियों ने बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। शनिवार को रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में 13 लोग मारे गए थे, जिनमें एक भारतीय भी शामिल था। हवाई अड्डे के संचालन अभी भी निलंबित हैं।