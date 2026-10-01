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'भारतीय पायलट को सलाम, वह असली हीरो हैं', PM नेतन्याहू बोले- उनकी बहादुरी से 174 जिंदगियां बच सकीं

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Published: Thu, 01 Oct 2026 02:00 AM (GMT+05:30)Updated: Thu, 01 Oct 2026 02:07 AM (GMT+05:30)

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्लाईदुबई विमान में हुई घटना में भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार की बहादुरी की जमकर ...और पढ़ें

इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भारतीय पायलट को बताया सच्चा नायक (फोटो- सोशल मीडिया)

इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भारतीय पायलट को बताया सच्चा नायक (फोटो- सोशल मीडिया)

HighLights

  1. कैप्टन स्मित मछार ने घायल अवस्था में भी हमलावर का विरोध किया

  2. नेतन्याहू ने मछार के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की

  3. भारतीय मूल के इस पायलट की हिम्मत की पूरे विश्व में सराहना हो रही है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्लाईदुबई विमान में हुई घटना में भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार की बहादुरी की जमकर तारीफ की है। नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें सच्चे हीरो करार दिया। उन्होंने मछार को सच्चा नायक बताते हुए उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की।

इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर साझा बयान में नेतन्याहू ने कहा कि मछार ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद असाधारण साहस दिखाया। उनके अनुसार, पायलट पर चाकू से हमला किया गया, लेकिन उन्होंने हमलावर का मुकाबला किया और काकपिट का दरवाजा खोलने में सफल रहे। इसके बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने हमलावर को काबू करने में मदद की।

नेतन्याहू ने कहा कि पायलट की कार्रवाई से संभावित बड़ी विमान दुर्घटना टल गई और 174 लोगों की जान बची, जिनमें इजराइली नागरिक भी शामिल थे।

साइप्रस में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने भी कैप्टन मछार और विमान में मौजूद यात्रियों तथा चालक दल की सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी के साहस से विमान में सवार लोगों की जान बचाने में मदद मिली।

अजार ने मछार के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हुए उन्हें अनुभवी और प्रतिभाशाली पायलट बताया। घटना के बाद कैप्टन मछार की बहादुरी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है।