Iraq: कुरान जलाए जाने पर भड़के लोग, बगदाद में स्वीडन के दूतावास पर हमला; भीड़ ने लगाई आग (फोटो ट्विटर)

HighLights बगदाद में स्वीडन के दूतावास पर हमला; भीड़ ने लगाई आग कुरान जलाए जाने पर भड़के लोगों ने दूतावास में लगाई आग। स्वीडन में इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान को जलाए जाने से नाराज थे प्रदर्शनकारी।

बगदाद, रायटर। इराक की राजधानी बगदाद में स्वीडन के दूतावास पर हमले का मामला सामने आया है। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार सुबह स्वीडन के दूतावास में आग लगा दी। मामले से परिचित एक गवाह ने समाचार एजेंसी रायटर को बताया कि सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार सुबह बगदाद में स्वीडन के दूतावास पर अचानक ही हमला बोल दिया और उसके थोड़ी देर बाद इसे आग के हवाले कर दिया गया। किसी भी कर्मचारी को नहीं पहुंचा नुकसान हालांकि, सूत्र ने बताया कि दूतावास के किसी भी कर्मचारी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। वहीं, बगदाद में स्वीडन के दूतावास के अधिकारियों ने इस घटना पर कोई जवाब नहीं दिया है। पवित्र किताब कुरान को जलाने पर भड़के लोग बता दें कि स्वीडन में इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान को जला दिया गया था। इस घटना के बाद से ही मुस्लिम समुदाय के लोग स्वीडन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसी के चलते बगदाद में शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। भीड़ ने बोला दूतावास पर हमला मुक्तदा अल सदर का समर्थन करने वाले एक लोकप्रिय टेलीग्राम चैनल पर हमले की वीडियो को साझा किया गया है। जिसमें दिखाई दे रहा है कि सैकड़ों की तादात में मौजूद लोगों ने गुरुवार को लगभग स्थानीय समयानुसार 1 बजे दूतावास पर हमला बोला था। इसके बाद भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने दूतावास में आग लगा दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो वहीं, वीडियो में बाद में दूतावास परिसर की एक इमारत से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि, समाचार एजेंसी रायटर ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है। साथ ही यह भी तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि हमले के समय दूतावास के अंदर कोई था या नहीं।

Edited By: Mohd Faisal