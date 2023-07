Iran Dress Code: सिर नहीं ढका तो मिलेगी सजा, महिलाओं को लेकर फिर शुरू हुई ईरान पुलिस की सख्ती

Iran Dress Code ईरान में दस महीने बाद फिर से महिलाओं के पहनावे को लेकर मोरल पुलिसिंग शुरू हो गई है। इसके तहत महिलाओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सिर ठीक ढंग से ढका है या नहीं। इसकी देखरेख की जाएगी। गौरतलब है कि गत वर्ष सितंबर में 22 वर्षीय महसा अमिनी की मोरल पुलिस की हिरासत में मौत हो गई थी।

Iran Dress Code: सिर नहीं ढका तो मिलेगी सजा, महिलाओं को लेकर फिर शुरू सख्ती

तेहरान, आइएएनएस। ईरान में दस महीने बाद फिर से महिलाओं के पहनावे को लेकर मोरल पुलिसिंग शुरू हो गई है। इसके तहत महिलाओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सिर ठीक ढंग से ढका है या नहीं। इसकी देखरेख की जाएगी। गत वर्ष इसी मुद्दे पर हिरासत में ली गई युवती की मौत के बाद देशभर में बड़ा आंदोलन हुआ था। ईरान की प्रवर्तन संस्था फराजा के प्रवक्ता सईद मोंटेजेरल महदी ने कहा कि मोरल पुलिस ने रविवार से पैदल व वाहनों से गश्त लगाना फिर से शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों की ओर से नियम का उल्लंघन करने वालों को पहले चेतावनी दी जाएगी। उसके बाद भी नियम का पालन न करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि, गत वर्ष सितंबर में 22 वर्षीय महसा अमिनी की मोरल पुलिस की हिरासत में मौत हो गई थी। उसने हिजाब ठीक ढंग से नहीं पहना था जिस कारण उसे हिरासत में लिया गया था। इसके विरोध में देशभर में आंदोलन हुआ था। ईरानी कानून के अनुसार, महिलाओं के लिए हिजाब से सिर ढकना जरूरी है। साथ ही लंबे और ढीले ढाले कपड़े पहनना जरूरी है। मोरल पुलिस को इसे लागू कराने की जिम्मेदारी दी गई है। यह इसका ध्यान रखती है कि नियमों का पूरी तरह से पालन हो।

