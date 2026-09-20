ईरान-अमेरिका में बातचीत की तैयारी, तेहरान ने रखीं कड़ी शर्तें; कहा- ट्रंप की धमकियों से नहीं निकलेगा परिणाम

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच ईरान और अमेरिका के बीच पर्दे के पीछे बातचीत की जमीन तैयार होती दिख रही है।

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसेन रेजाई ने कहा है कि तेहरान अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है और वाशिंगटन को पता है कि वार्ता किन शर्तों पर होगी। उनके मुताबिक, कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थों के साथ बातचीत चल रही है और ईरान ने अपनी शर्तें उन्हें बता दी हैं।

रेजाई ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में शनिवार को कहा कि युद्ध से बाहर निकलने के लिए ईरान की शर्तों को स्वीकार करना अमेरिका के हित में है। हालांकि, बातचीत की पेशकश के साथ तेहरान ने अपना कड़ा रुख भी साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और ईरान निर्णायक युद्ध के लिए तैयार है। ईरान की ओर से सामने आई प्रमुख शर्तों में सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करना, फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियां जारी करना और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना शामिल है। रेजाई के अनुसार, ईरान अमेरिकी सेना की कमजोरियों से परिचित है और उसके हवाई हमलों का जवाब देने के लिए पहले से अधिक तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने हाल में एक अमेरिकी विमानवाहक पोत के पास एंटी-शिप मिसाइल का परीक्षण किया है।

ईरान ने सऊदी अरब और यमन के हूतियों के बीच तनाव खत्म कराने की इच्छा भी जताई है। रेजाई ने कहा कि तेहरान दोनों पक्षों के बीच युद्ध समाप्त कराना चाहता है और उसे लगता है कि हूती भी सऊदी अरब के साथ समझौते के इच्छुक हैं।