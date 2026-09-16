काहे का रक्षा समझौता... पाकिस्तान ने सऊदी अरब को दिखाया ठेंगा, हूती के खिलाफ अब इजरायल से लगाई आस

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। सऊदी अरब को हूती विद्रोहियों के खिलाफ पाकिस्तान से जिस सैन्य मदद की उम्मीद थी, वह फिलहाल पूरी होती नजर नहीं आ रही है।

इस्लामाबाद ने यमन में सीधे सैन्य अभियान में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ऐसे में हूती के बढ़ते हमलों के बीच रियाद की नजर अब इजरायल से संभावित खुफिया और सुरक्षा सहयोग पर टिक गई है।

खास बात यह है कि सऊदी अरब ने अब तक इजरायल को मान्यता नहीं दी है और दोनों देशों के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध भी नहीं हैं।

सऊदी अरब ने अगस्त में तुर्किए और पाकिस्तान के साथ मक्का संयुक्त रक्षा समझौता किया था। इसके तहत किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाना है। इसके बावजूद हूती के साथ जारी तनाव में पाकिस्तान ने विदेशी धरती पर युद्ध अभियान में शामिल होने को अपनी ‘रेड लाइन’ बताया है।

पाकिस्तान देगा रक्षा तंत्र, सैनिक नहीं मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, ईरान समर्थित हूती ने यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कायम कर रखा है और लाल सागर तथा बाब अल-मंदेब क्षेत्र में उसकी गतिविधियों से सऊदी अरब की सुरक्षा और समुद्री व्यापार पर दबाव बढ़ा है।

रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान ने हूती के खिलाफ अपने सामरिक हथियार या सैन्य बल तैनात करने से इनकार किया है। हालांकि, सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए रक्षा प्रणालियां उपलब्ध कराने पर वह तैयार है। इसका अर्थ है कि इस्लामाबाद सऊदी की रक्षा में सहयोग तो कर सकता है, लेकिन यमन की जमीन पर सीधे युद्ध में उतरने से बच रहा है।