काबुल, एएनआई। अफगानिस्तान के तखर प्रांत में सोमवार को एक मिनी बस के खाई में गिरने से कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए। खामा प्रेस ने तालिबान के नेतृत्व वाले प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता अब्दुल मुबीन सफी के हवाले से बताया कि दुर्घटना रुस्तग प्रांत में हुई जब एक चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण वाहन से नियंत्रण खो दिया। एक बस के खाई में गिरने से कम से कम एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और तीन बच्चों और एक महिला सहित 18 अन्य घायल हो गए। कई बार हो चकी है ऐसी दुर्घटनाएं पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया। पिछले चार दिनों में यह दूसरी यातायात दुर्घटना है। खामा प्रेस के अनुसार , इससे पहले, शुक्रवार को वारदाक प्रांत में एक दुर्घटना में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए। खामा प्रेस ने बताया कि इस बीच, परवान प्रांत में एक यातायात दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए । एक बयान के मुताबिक, परवान प्रांत के चारिकर शहर के सर-ए-ख्वाजा सयारन क्षेत्र में एक कार की मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई। खामा प्रेस ने प्रांतीय सुरक्षा कमान के अधिकारियों के हवाले से बताया कि दुर्घटना में बाइक चालक की मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित तीन अन्य लोग घायल हो गए। एक अन्य दुर्घटना में, बुधवार को अफगानिस्तान के मध्य प्रांत में एक मिनी बस पलट जाने से कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। विशेषज्ञों ने कहा है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने, खराब रखरखाव वाले ऑटोमोबाइल, टूटी और कच्ची सड़कें और यातायात नियमों की उपेक्षा के कारण अफगानिस्तान में यातायात दुर्घटनाओं में वृद्धि देखी गई है।

