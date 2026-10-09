'वह भ्रष्ट और कट्टरपंथी है', नेतन्याहू ने नोबेल विजेता नवी पिल्लई पर बोला हमला

डिजिटल डेस्क, यरुशलम। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने शुक्रवार को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नवी पिल्लई पर तीखा हमला बोला। उन्होंने उन्हें यहूदियों के खिलाफ कट्टरपंथी करार दिया।

नेतन्याहू के कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि नोबेल पुरस्कार समिति ने अपनी नैतिक दिशा खो दी है। इसने अपना सर्वोच्च सम्मान एक ऐसी कट्टरपंथी को दिया है जिसने एकमात्र यहूदी राज्य के खिलाफ रक्त-आघात फैलाने और झूठ गढ़ने को अपना पेशा बनाया।

नेतन्याहू ने आगे कहा कि नवी पिल्लई की सबसे बड़ी उपलब्धि एक भ्रष्ट अभियोजक को वैधता प्रदान करना था, जिसने इजरायल के खिलाफ उसके मनगढ़ंत आरोपों का सहारा लिया, इस उम्मीद में कि उसके कट्टरपंथी समर्थकों के समूह में शामिल होकर वह दुष्कर्म के आरोप से बच जाएगा।

साथ ही आरोप लगाया कि करीम खान, जिस पर उसके अपने आईसीसी कर्मचारियों ने दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, ने पिल्लई के झूठ का इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ एक झूठा मामला बनाने के लिए किया। पिल्लई ने झूठ मुहैया कराए। खान ने उनका इस्तेमाल हथियार के रूप में किया। और अब नोबेल समिति के गुमराह सदस्य उस महिला को सम्मानित कर रहे हैं जिसने यहूदियों के इस दुष्प्रचार और न्याय के इस तमाशे को बढ़ावा दिया।

पिल्लई ने संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग की अध्यक्षता की थी। इस आयोग ने पिछले साल गाजा में इजरायल द्वारा नरसंहार किए जाने का निष्कर्ष निकाला था। यह आयोग संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक आवाज नहीं है। नेतन्याहू कार्यालय ने आगे आरोप लगाया कि पिल्लई ने यहूदियों के खिलाफ डिमोनाइजेशन को बढ़ावा दिया। उन्होंने आईसीसी के अभियोजक करीम खान का भी जिक्र किया और कहा कि पिल्लई ने झूठे आरोप उपलब्ध कराए, जिन्हें खान ने इजरायल के खिलाफ इस्तेमाल किया।