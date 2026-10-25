'मक्का-मदीना की तरफ दागी गईं मिसाइल', सऊदी के दावे पर बोले हूती विद्रोही- ये झूठ है

डिजिटल डेस्क, रियाद। हूती विद्रोहियों की ओर से मक्का और मदीना के इलाकों पर मिसाइलें दागी गईं हैं। सऊदी अरब की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने शनिवार को ये दावा किया है। उन्होंने कहा कि दागी गई मिसाइलों को रोका गया है जिसके बाद उसके टुकड़े उन इलाकों पर गिरे हैं।

सऊदी नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय ने 'एक्स' ( सोशल मीडिया ट्विटर) पर जानकारी देते हुए कहा कि आतंकवादी हूतियों ने मक्का अल-मुकर्रमा और मदीना अल-मुनव्वरा के इलाकों को निशाना बना कर हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई के बाद दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों के टुकड़े मिले हैं।

इन इलाकों पर गिरे मिसाइल के टुकड़े एजेंसी ने कहा कि मिसाइल के मलबे मक्का के बाहर वादी मुघमास, जेद्दा के अल-नुझा इलाके, ताइफ के वादी जलील और राबिघ में गिरे हैं। ये जगहें पूरी तरह से वीरान हैं। इधर, हूतियों ने इन बातों को पूरी तरह झूठ बताया है।

हूतियों ने बताया झूठ हूतियों ने कहा कि इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहरों को निशाना बनाने की बिल्कुल गलत है। हूती सेना के प्रवक्ता याह्या सरी ने बताया कि सऊदी हमारी सेनाओं के बारे में जो प्रचार कर जानकारी दुनिया के सामने दे रहा है कि हमने मक्का और मदीना को निशाना बनाया है, ये झूठ है।

लोगों के लिए जारी हुई थी चेतावनी इससे पहले सऊदी में शनिवार को हमले की जद में आने वाले इलाकों के निवासियों के लिए चेतावनी जारी की गई थी। उन्हें किसी सुरक्षित इलाके में जाने के निर्देश दिए गए थे। ये निर्देश सऊदी सिविल डिफेंस ने जारी किए थे।