Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अबूधाबी में केरल के व्यक्ति का कमाल, जीता UAE का 'Outstanding Workforce' अवार्ड; कितना मिला इनाम?

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:37 PM (IST)

    केरल के अनस कडियाराकम ने अबू धाबी में एमिरेट्स लेबर मार्केट अवार्ड्स में 'आउटस्टैंडिंग वर्कफोर्स' का खिताब जीता। उन्हें 24 लाख रुपये का इनाम मिला। अनस एलएलएच अस्पताल में मानव संसाधन प्रबंधक हैं। कोविड-19 के दौरान उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 'हीरोज ऑफ द यूएई मेडल' से भी सम्मानित किया गया था। अनस ने इस सम्मान को अपनी मेहनत और यूएई के सीखने के माहौल का नतीजा बताया।

    prefferd source google
    Hero Image

    अबूधाबी में केरल के व्यक्ति का कमाल (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अबूधाबी में रहने वाले केरल के अनस कडियाराकम ने संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिष्ठित Emirates Labour Market Awards में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्हें 'आउटस्टेंडिंगवर्कफोर्सकैटेगरी के मैनेजमेंट एंड एग्जिक्यूटिव ब्रांच में सम्मानित किया गया है। यह UAE में कर्मचारियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अनस इस समय बुरजील होल्डिंग्स के तहत एलएलएच अस्पताल में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर हैं। इस अवॉर्ड को उन्होंने अब्दुल्ला अलब्रिकी (Emsteelके साइबर सिक्योरिटी हेड) के साथ साझा किया।

    सम्मान और पुरस्कार

    केरल के कोझीकोड के रहने वाले अनस को ट्रॉफी के साथ Dh100,000 (करीब 24 लाख रुपये), एक गोल्ड कॉइन, Apple Watch, Faza Platinum Card और कई अन्य उपहार मिले। उन्होंने गल्फ न्यूजसे कहा कि ऐसा लगा जैसे देश कह रहा हो कि हमने तुम्हारी मेहनत और यात्रा देखी है। UAE का प्राइवेट सेक्टर बहुत ही सीखने वाला माहौल देता है, खासकर हेल्थकेयर में।

    अनस ने अपने चेयरमैन डॉ. शमशीर वायलिल और पूरी टीम का धन्यवाद करते हुए कहा कि जिम्मेदारियों ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया।

    अनस ने 2009 में UAE में अपना सफर शुरू किया था। उन्होंने LLH Day Care Centre में HR एग्जिक्यूटिव के रूप में काम शुरू किया और 16 साल में रीजनल HR मैनेजर के पद तक पहुंचे, जहां वे अस्पतालों और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स को संभालते हैं।

    COVID-19 महामारी के दौरान उन्होंने बुरजील होल्डिंग्स द्वारा संचालित मफराक कोविड-19 अस्पताल में HR संचालन संभाला। इस महत्वपूर्ण सेवा के लिए उन्हें ‘Heroes of the UAE Medal’ और गोल्डन वीजा से भी सम्मानित किया गया।

    COVID काल की सेवा

    उन्होंने कहा, "COVID का समय सभी के लिए परीक्षा थी। फ्रंटलाइन टीमों को दिन-रात सपोर्ट करना सिर्फ नौकरी नहीं, देश के प्रति समर्पण था।" अनस के मुताबिक यह अवॉर्ड उन्हें आगे भी बेहतर और सहायक कार्यस्थल बनाने की प्रेरणा देता है। अवॉर्ड समारोह शेख मंसूर बिन जाएद अल नह्यान के संरक्षण में हुआ और विजेताओं को शेख थैयाब बिन मोहम्मद बिन जाएद अल नह्यान ने सम्मानित किया।

    जेफरी एपस्टीन ने इस देश में पुलिस राज्य स्थापित करने में इजरायल की कैसे मदद की? लीक ईमेल्स से बड़ा खुलासा