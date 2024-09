इजरायल ने हिजबुल्ला के ड्रोन चीफ मुहम्मद सरूर को किया ढेर; क्या अब घुसकर मारने की तैयारी?

एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में आईडीएफ ने कहा, 'हिजबुल्लाह नहीं चाहता कि आप यह वीडियो देखें। वे वास्तव में नहीं चाहते कि आप इसे साझा करें।' आईडीएफ ने कहा, 'पिछले 20 वर्षों से हिजबुल्लाह ने लेबनान के आबादी वाले इलाकों में अपना आतंकी नेटवर्क बनाया है। मुख्य रूप से पूरे दक्षिणी लेबनान में, एक ऐसा क्षेत्र, जिसे उन्होंने इजरायल पर हमला करने के लिए लगभग पूरी तरह से लॉन्च पैड में बदल दिया।'

Hezbollah doesn’t want you to watch this video.



And they really don’t want you to share it. pic.twitter.com/aN9kE42a2L— Israel Defense Forces (@IDF) September 26, 2024