Israel Exit Polls Live Updates: जीत की तरफ बढ़ रहे नेतन्याहू, जादुई आंकड़े से 4 सीटें दूर; ट्रंप ने खुद को दिया क्रेडिट

डिजिटल डेस्क, यरूशलम। इजरायल चुनाव 2026 में एक बार फिर बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी बहुमत की तरफ बढ़ रही है। एग्जिट पोल के रुझानों में इजरायल का चुनाव रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। इजरायल में सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन को 61 सीटों की जरूरत है।

इजरायली टीवी चैनलों के एग्जिट पोल के मुताबिक, इस बार के चुनाव में किसी भी गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं हुआ है। हालांकि ये अभी एग्जिट पोल के ही आंकड़े हैं, चुनावी नतीजों का आना अभी बाकी है।

इजरायल में इस बार के चुनाव में यहूदी-इजरायली वोट दोनों गुटों के बीच लगभग बराबर बंटे हुए हैं। इजरायल में रिकॉर्ड मतदान के बावजूद, कोई भी गुट अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिख रहा है।