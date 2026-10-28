Israel Exit Polls Live Updates: जीत की तरफ बढ़ रहे नेतन्याहू, जादुई आंकड़े से 4 सीटें दूर; ट्रंप ने खुद को दिया क्रेडिट
इजरायल चुनाव 2026 में वोटों की गिनती जारी है। इस चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए यहां देखिए।
डिजिटल डेस्क, यरूशलम। इजरायल चुनाव 2026 में एक बार फिर बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी बहुमत की तरफ बढ़ रही है। एग्जिट पोल के रुझानों में इजरायल का चुनाव रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। इजरायल में सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन को 61 सीटों की जरूरत है।
इजरायली टीवी चैनलों के एग्जिट पोल के मुताबिक, इस बार के चुनाव में किसी भी गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं हुआ है। हालांकि ये अभी एग्जिट पोल के ही आंकड़े हैं, चुनावी नतीजों का आना अभी बाकी है।
इजरायल में इस बार के चुनाव में यहूदी-इजरायली वोट दोनों गुटों के बीच लगभग बराबर बंटे हुए हैं। इजरायल में रिकॉर्ड मतदान के बावजूद, कोई भी गुट अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिख रहा है।
Israel Election Result 2026: बहुमत के आंकड़े से 4 सीटें दूर नेतन्याहू
नेतन्याहू गठबंधन को इजरायल में फिर एक बार सरकार बनाने के लिए 61 सीटों की जरूरत है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, प्रो-नेतन्याहू के पास रुझानों में 57 सीटें हैं। वहीं एंटी-नेतन्याहू के पास रुझानों में 47 सीटें हैं। नेतन्याहू गठबंधन जादुई आंकड़े से अभी 4 सीट पीछे है।
Israel Election Result: चुनाव में नेतन्याहू को मिली बढ़त का ट्रंप ने खुद को दिया क्रेडिट
नेतन्याहू को इजरायल चुनाव में बढ़त हासिल होती नजर आ रही है। वहीं इस चुनावी बढ़त का क्रेडिट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने खुद को दे दिया है।
Israel Elections 2026: नेतन्याहू के समर्थकों को जीत की उम्मीद, मनाया जश्न
एग्जिट पोल में अपने पक्ष में रुझान आने पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समर्थकों के साथ जश्न मनाया, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर जीत की घोषणा करने से परहेज कर रहे हैं।
Israel Elections Result 2026: नेतन्याहू फिर एक बार सत्ता बनाने की ओर
इजरायली टीवी चैनलों के एग्जिट पोल के मुताबिक, नेतन्याहू की लिकुड पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनी रह सकती है। रुझानों में ये पार्टी 29 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं नेतन्याहू गठबंधन को 59 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। पार्टी बहुमत के आंकड़े से 2 सीट पीछे है।