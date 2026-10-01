डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में बुधवार को हुई खौफनाक घटना ने यात्रियों के मन में 9/11 की यादें ताजा कर दीं। एक पायलट ने दूसरे पायलट पर चाकू से हमला किया, विमान अचानक तेजी से नीचे गिरा और यात्रियों ने हमलावर को काबू कर लिया।

यात्री डेनियल ने एक चैनल को बताया कि विमान की नाक नीचे की ओर झुक गई और तेजी से गोता लगाने लगा। लगा कि अब सब खत्म... फिर से 11 सितंबर जैसा हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि कॉकपिट में लड़ाई की आवाजें सुनाई दीं, दरवाजा थोड़ा खुला दिखा और किसी को बाहर धकेलने की कोशिश हो रही थी। चिल्लाने की आवाजें आईं और फर्श पर खून फैला हुआ दिख रहा था। फ्लाइट ट्रैकर डेटा के मुताबिक, संघर्ष के दौरान विमान ने महज 37 सेकंड में 14,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई गंवा दी। दो अन्य पायलटों ने नियंत्रण संभाला और विमान की घूमने वाली स्थिति खत्म हो गई। अंत में विमान सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गया, जहां से यात्रियों को तेल अवीव भेजा गया।

इजरायली अधिकारियों के अनुसार, एक पायलट ने विमान की सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके दौरान उन पर हमला हुआ। कुछ यात्रियों और क्रू सदस्यों ने कॉकपिट में घुसकर हमलावर को काबू कर लिया। संदिग्ध को सऊदी में हिरासत में लिया गया है।