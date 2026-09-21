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'नए हथियार, नए टारगेट', ईरान की अमेरिका को चेतावनी; कहा- हम लंबे युद्ध के लिए तैयार

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Published: Mon, 21 Sep 2026 09:11 PM (IST)

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि उस पर और हमले हुए तो वे नए ...और पढ़ें

ईरान की अमेरिका को चेतावनी। (रॉयटर्स)

ईरान की अमेरिका को चेतावनी। (रॉयटर्स)

HighLights

  1. IRGC ने अमेरिका को आगे और हमले न करने की चेतावनी दी।

  2. ईरान ने नए हथियार और अप्रत्याशित लक्ष्यों का उपयोग करने की धमकी दी।

  3. ईरान लंबे युद्ध के लिए तैयार, शांति समझौते पर गतिरोध जारी।

डिजिटल डेस्क, तेहरान। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सोमवार को अमेरिका को चेतावनी दी कि वह तेहरान पर और हमले न करे, क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है।

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सोमवार को अमेरिका को चेतावनी दी कि वह देश पर और हमले न करे, क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है। हालांकि हाल के दिनों में हमले कम हुए हैं, लेकिन युद्ध का यमन तक फैलना और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने को लेकर लगातार तनाव ने अमेरिका और ईरान को गतिरोध की स्थिति में ला दिया है।

IRGC ने नए हमलों और नए टारगेट की धमकी दी

AP की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को अपने बयान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने घोषणा की कि अगर अमेरिका नया हमला करता है, तो हमारी रक्षा और जवाबी हमले की रणनीति में निश्चित रूप से बड़े बदलाव होंगे।

बयान में कहा गया कि हम युद्ध के मैदान में नई क्षमताओं वाले नए हथियार उतारेंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। हमारे टारगेट भी जरूरी नहीं कि पहले जैसे ही हों। हमारे पास ऐसे नए टारगेट हैं जिन पर अभी तक हमला नहीं किया गया है। IRGC ने कहा कि ईरान लंबे युद्ध के लिए तैयार है।

शांति समझौते को लेकर अमेरिका-ईरान में गतिरोध

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीदें धुंधली बनी हुई हैं, क्योंकि ईरान ने बताया है कि उसने 7 शर्तों की एक लिस्ट साझा की है जिन्हें होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए वाशिंगटन को पूरा करना होगा।

ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार, ईरान के शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गलीबाफ ने बताया कि ये मांगें कतर के माध्यम से भेजी गई थीं।

हालांकि दोनों पक्षों में से किसी ने भी अभी तक सभी 7 शर्तों को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख मोहसेन रेजाई ने उनमें से कुछ का खुलासा किया। उन्होंने अल-जजीरा को बताया कि हमारी शर्तें हैं, सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करना, हमारे फ्रीज किए गए फंड को जारी करना और नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना।

इसके अलावा, ईरान ने बार-बार और सार्वजनिक रूप से अन्य देशों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी तरह से अमेरिकी हमले का समर्थन न करें।

दूसरी ओर, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से ईरान के साथ चल रहे तनाव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने फॉक्स न्यूज को बताया कि वह अभी फैसला लेने की स्थिति में हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरानी सरकार ने सही व्यवहार नहीं किया, तो बहुत जल्द ही बहुत बड़ी घटनाएं हो सकती हैं।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

 