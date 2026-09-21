ईरानी विदेश मंत्री अराघची न्यूयॉर्क रवाना, UNGA में भागीदारी को बताया कानूनी अधिकार

डिजिटल डेस्क, दुबई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची रविवार को संयुक्त राष्ट्र आम सभा में हिस्सा लेने के लिए न्यूयार्क के लिए रवाना हुए। रास्ते में वे कतर में रुकेंगे। उधर, ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि आम सभा सत्र में भाग लेना उसका कानूनी अधिकार है।

एएनआई के अनुसार, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सरकारी आइआरआइबी टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि न्यूयार्क में मौजूद रहने में ईरान के प्रतिनिधियों की कोई खास दिलचस्पी नहीं है। हालांकि, यह एक ऐसा मंच है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता।