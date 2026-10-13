'वीडियो पोस्ट न करें, घर के अंदर रहें', सऊदी अरब में भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी

डिजिटल डेस्क, रियाद। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को भारतीय नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की। यह एयवाइजरी तब जारी की गई जब सऊदी शहरों को लिए भारतीय एयरलाइंस की सेवाएं 17 अक्टूबर तक सस्पेंड होने के कारण उड़ानों में रुकावट आई है।

रियाद में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को शांत और सतर्क रहने, हवाई हमलों की स्थिति में घर के अंदर रहने और आधिकारिक चैनलों के माध्यम से स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। दूतावास ने भारतीयों से चल रही घटनाओं से संबंधित वीडियो या समाचार फैलाने या रीपोस्ट करने से बचने का आग्रह भी किया। एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ाने 17 अक्टूबर तक रद दूतावास में बताया कि एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने 17 अक्तूबर तक रियाद, दम्मम और जेद्दा के लिए उड़ाने सस्पेंड कर दी हैं। अकासा एयर ने रियाद और जेद्दा के लिए सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं, जबकि इंडिगो ने उसी तारीख तक रियाद, दम्मम, जेद्दा और मदीना के लिए उड़ाने रद कर दी हैं।