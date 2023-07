दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश अफगानिस्तान, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट पर तालिबान ने दी प्रतिक्रिया

Afghanistan News इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) ने ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान (Afghanistan) लगातार पांचवें साल दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। अफगनानिस्तान के बाद यमन सीरिया रूस और दक्षिण सूडान इस लिस्ट में शामिल हैं। यह सभी देश पिछले तीन वर्षों से दस सबसे कम शांतिपूर्ण देशों (Least Peaceful Country list in the World) की लिस्ट में बने हुए हैं।