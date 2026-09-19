हूतियों की ताकत कैसे बढ़ी, क्यों रियाद के लिए सबसे बड़े सिरदर्द बने हुए हैं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 2015 में सऊदी अरब ने जिस बल का सामना किया था, वह आज के हूतियों से बहुत अलग था। युद्ध के वर्षों में उन्होंने ईरान और हिजबुल्ला से प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता ली।

साथ ही खुद हथियार बनाने, असेंबल करने और संशोधित करने की क्षमता विकसित की। अब उनके पास अनुमानित 3.5 लाख लड़ाके हैं। वे बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल तक भेज सकते हैं और लाल सागर में जहाजों को खतरे में डालने वाले एंटी-शिप मिसाइल और नौसैनिक ड्रोन भी रखते हैं।

हूती विरोधी खेमे की सबसे बड़ी कमजोरी राजनीतिक रही है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के हित अलग-अलग रहे हैं। सऊदी अरब यमन की क्षेत्रीय एकता चाहता था, जबकि यूएई ने दक्षिणी ताकतों (दक्षिणी ट्रांजिशनल काउंसिल) का समर्थन किया जो स्वतंत्रता चाहते हैं। विरोधी पक्षों में आपसी मतभेदों के कारण सैन्य सफलता को स्थायी राजनीतिक जीत में नहीं बदला जा सका।

युद्ध जो कभी खत्म नहीं हुआ हूती (औपचारिक रूप से अंसार अल्लाह) 1990 के दशक में उत्तरी यमन के जायदी शिया पुनरुत्थान आंदोलन से निकले थे। 2014 में उन्होंने सना पर कब्जा कर लिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को राजधानी से बाहर कर दिया।

मार्च 2015 में सऊदी अरब ने गठबंधन बनाकर ‘ऑपरेशन डिसीसिव स्टॉर्म’ शुरू किया। लक्ष्य सरकार को बहाल करना और हूतियों को पीछे धकेलना था। लेकिन अपेक्षित त्वरित जीत कभी नहीं मिली। सऊदी अरब के पास क्षेत्र के सबसे आधुनिक सैन्य उपकरण हैं। फिर भी यमन युद्ध ने एक बुनियादी समस्या उजागर की विद्रोह को सिर्फ हवाई हमलों से पराजित नहीं किया जा सकता। हवाई शक्ति लक्ष्य नष्ट कर सकती है, लेकिन शहर पर कब्जा नहीं रख सकती, स्थिर सरकार नहीं बना सकती या स्थानीय समर्थन नहीं जुटा सकती।

हूती हमेशा से रियाद के लिए सिरदर्द रहे हैं। सऊदी अरब ने अभी तक बड़े पैमाने पर जमीनी हमले से परहेज किया है। वह हवाई हमलों और रक्षात्मक कार्रवाइयों तक सीमित रहा है। हूथी मिसाइलें और ड्रोन सऊदी क्षेत्र और ऊर्जा सुविधाओं, जिनमें जाजान क्षेत्र शामिल है, पर हमला करते रहे हैं।

सऊदी अधिकारियों ने मक्का के दक्षिणी क्षेत्र की ओर आ रहे एक ड्रोन को भी रोकने की खबर दी थी, हालांकि हूथियों ने इसे पवित्र शहर पर जानबूझकर हमला करने का प्रयास बताने से इनकार किया। इस महीने हूती बलों ने लाल सागर के बंदरगाह मोचा पर कब्जा कर लिया और फिर बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के मुहाने पर स्थित सामरिक द्वीप पेरिम (मय्यून) की ओर बढ़ गए। मोचा सिर्फ शुरुआत थी। यह एक बड़े खतरे का द्वार खोल रहा है। हूतियों की यह आगे बढ़त उन्हें दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट के करीब ले आई है। ऐसे समय में जब सऊदी अरब पहले से होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान और अपनी ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों से जूझ रहा है।

यमन युद्ध का सबक यह है कि सैन्य शक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं जब राजनीतिक संरचना न हो जो युद्धक्षेत्र की जीत को स्थायी नियंत्रण में बदल सके। सऊदी अरब हूती हथियार नष्ट कर सकता है, मिसाइलें रोक सकता है और विनाशकारी हवाई हमले कर सकता है। लेकिन उसने ऐसा एकीकृत यमन बल नहीं बना पाया जो हूतियों को हरा सके, क्षेत्र पर कब्जा रख सके और सभी गुटों को स्वीकार्य राजनीतिक समझौता कर सके।