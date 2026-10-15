दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको पर हूती विद्रोहियों का बड़ा हमला, लगी भीषण आग; रूस-चीन कर रहे युद्धविराम की कोशिश

एपी, रियाद। सऊदी अरब में विश्व की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको के दाहरान स्थित मुख्यालय पर मंगलवार देर रात हुए हूती के बैलेस्टिक मिसाइल हमले में उसे भारी नुकसान हुआ है।

हमले में मुख्यालय के उस भवन की सबसे ऊपर की उन तीन मंजिलों को भारी नुकसान हुआ है जहां पर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य उच्चाधिकारी बैठते थे।

तीन लोगों के मारे जाने की चर्चा

हमले के बाद भवन में आग लग गई है और उससे धुआं उठ रहा है। पता चला है कि ऊपरी मंजिलों में लगी आग नीचे की मंजिलों में भी फैल रही है। इस आग में तीन लोगों के मारे जाने की चर्चा है।

सऊदी अरब की राजधानी रियाद और कई अन्य प्रमुख स्थानों पर भी हूती के हमलों की खबर है। युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लड़ाई में अमेरिका के शामिल होने की संभावना पर विचार हो रहा है।

जबकि हूती ने कहा है कि रूस और चीन की ओर से युद्धविराम के लिए उससे संपर्क किया गया है। मंगलवार-बुधवार की रात और उसके बाद के हमलों में हूती ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर बैलेस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। साथ ही अल-खर्ज पर क्रूज मिसाइल से हमला किया है।

यहां पर सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान वायुसेना अड्डा और कई बड़े सैन्य प्रतिष्ठान हैं। सऊदी अरब ने इन हमलों से हुए नुकसान की जानकारी नहीं दी है। हूती ने कहा है कि ताजा हमले उसकी राजधानी सना और तेल ठिकानों पर सऊदी अरब के हमलों के जवाब में किए गए हैं। सऊदी अरब को इन हमलों के लिए पहले ही आगाह किया गया था। इस बीच रियाद एयरपोर्ट पर हमलों में घायल हुए कुछ लोगों की इलाज के दौरान मौत होने की सूचना है। इन्हें मिलाकर एयरपोर्ट पर हूती के हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है, 300 से ज्यादा घायल हैं।

युद्ध के बीच हूती की राजनीतिक शाखा के सदस्य मुहम्मद अल-बुखाती ने कहा है कि ओमान दोनों पक्षों को वार्ता के लिए तैयार कर रहा है जबकि रूस और चीन भी शांति के लिए कोशिश कर रहे हैं। कहा, हम युद्ध खत्म करवाने की हर कोशिश का स्वागत करते हैं लेकिन यह स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए।