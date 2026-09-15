सऊदी अरब पर हूतियों का भीषण हमला, मिसाइल और ड्रोन से कई शहरों का बनाया निशाना; 13 घायल

डिजिटल डेस्क, रियाद। यमन संघर्ष सोमवार को एक बार फिर भोषण मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान समर्थित हूतियों ने सऊदी अरब के कई शहरों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे।

इस हमले में 13 लोग घायल हो गए और कम से कम सात रिहाइशी मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है।

सऊदी सैन्य प्रवक्ता ने की पुष्टि

सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हूती सेनाओं ने खमीस मुशेत, आभा और ताइफ जैसे प्रमुख शहरों को निशाना बनाया।

खमीस मुशेत स्थित एक सैन्य हवाई अड्डे पर दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन दागे गए, जिनका मुख्य लक्ष्य विमान हैंगर, रडार सिस्टम, रनवे और गोला-बारूद के डिपो थे। हमले के तुरंत बाद सऊदी अधिकारियों ने दक्षिणी क्षेत्रों में आपातकालीन अलर्ट जारी कर दिया है।

जवाबी कार्रवाई में हूती ठिकानों पर हमले जवाबी कार्रवाई में सऊदी और यमनी वायु सेना ने भी हूती ठिकानों पर हवाई हमले और तेज कर दिए हैं। लाल सागर के किनारे बसे मोचा बंदरगाह के आसपास के इलाकों पर भीषण बमबारी की गई है।