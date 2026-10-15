हूती विद्रोहियों का यमन के राष्ट्रपति भवन पर हमला, 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, बाल-बाल बचे प्रधानमंत्री

डिजिटल डेस्क, अदन। यमन के अदन में राष्ट्रपति भवन (अल-माशिक पैलेस) को निशाना बनाकर किए गए एक भीषण हूती मिसाइल हमले में चार लोगों की मौत हो गई है। हूती विद्रोहियों ने यह हमला बैलेस्टिक मिसाइल से किया था, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है।

कैबिनेट के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस हमले में कई सुरक्षा गार्ड मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दो सरकारी अधिकारियों ने रॉयटर्स को पुष्टि की है कि हमले के वक्त वहां मौजूद देश के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस बीच, हूतियों ने एयरलाइंस को एक बार फिर चेतावनी दी है कि सऊदी अरब का हवाई क्षेत्र और वहां के हवाई अड्डे सुरक्षित नहीं हैं।

हूतियों की बढ़ती आक्रामकता यमन के समाचार आउटलेट सबा के मुताबिक, कैबिनेट ने इस हमले को हूतियों की बढ़ती आक्रामकता का एक हिस्सा करार दिया है। सरकार का कहना है कि इसमें ताइज, लाहिज और सऊदी अरब के नागरिक इलाकों पर किए जा रहे लगातार हमले भी शामिल हैं, जो क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। 24 घंटों में 1,250 हमले किए हूती विद्रोहियों के बढ़ते हमलों के जवाब में यमन की सरकारी सेना ने कड़ा रुख अपनाया है। सेना ने दावा किया है कि हूतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस पाने के लिए चलाए जा रहे उनके डॉन ऑफ यमन अभियान के तहत, पिछले 24 घंटों के भीतर हूतियों के ठिकानों पर कुल 1,250 हमले किए गए हैं।