हूती विद्रोहियों का यमन के सैन्य शिविर पर बड़ा हमला, 53 सैनिकों की मौत; 200 से ज्यादा घायल

डिजिटल डेस्क, अदन। ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने यमन में सरकारी सेना के शिविर पर हमला कर कम से कम 53 सैनिकों को मार डाला है, 200 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। हूती का यह हमला देश में चल रही लड़ाई के बीच हुआ है। इस लड़ाई में सऊदी अरब सरकारी सेना के साथ है और उसके समर्थन में सऊदी वायुसेना हूती पर हवाई हमले कर रही है।

पता चला है कि हूती ने शाबवा प्रांत में स्थित अल-आलम सैन्य शिविर पर बैलेस्टिक मिसाइलों से हमला किया। यमन की नेतृत्व परिषद के प्रमुख राशद अल-अलीमी ने कहा है कि मारे गए सभी सैनिक हाल में भर्ती हुए थे, उनकी मौत का बदला लिया जाएगा।

यमन की सेना के प्रवक्ता कर्नल माजेद अल-नाजिली ने बताया है कि हूती ने प्रशिक्षण केंद्र पर तीन बैलेस्टिक मिसाइलें दागी थीं। इस हमले के बारे में अन्य नुकसान का प्रवक्ता ने विवरण नहीं दिया है। हूती लड़ाकों ने कहा है कि रविवार को उनके नियंत्रण वाले सादा प्रांत में सऊदी वायुसेना के हवाई हमले में नौ लोग मारे गए जिनमें पांच बच्चे और दो महिलाएं हैं। हमले में 30 लोग घायल भी हुए हैं। हूती ने कहा है कि सऊदी अरब से इस हमले का बदला लिया जाएगा।

बता दें कि 2022 में हूती और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते के बाद बीते सितंबर में दोनों के बीच पहली बार भीषण लड़ाई छिड़ी है जिसमें लड़ाके भारी पड़ रहे हैं। इसमें सऊदी समर्थित यमन की सरकारी सेना से हूती जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं जबकि रियाद व अन्य शहरों पर लड़ाके मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं।