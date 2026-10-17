यमन के बडे शहर तैज पर कब्जा कर सकते हैं हूती लड़ाके, जान बचाकर भाग रहे लोग; मस्जिदों में नहीं बची जगह

रॉयटर, तैज। यमन सरकार के नियंत्रण वाले दूसरे बड़े शहर तैज को हूती लड़ाकों ने कई दिनों से घेर रखा है और वहां पर भीषण लड़ाई चल रही है। नजदीक आते हूती लड़ाकों के भय से लोग अब शहर में ही सुरक्षित स्थान ढूंढ़कर उनमें छिपने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते मस्जिदों और स्कूलों में जगह नहीं बची है।

पूरे यमन का तीसरा बड़ा शहर तैज लंबे समय से हूती के निशाने पर है। सितंबर में लड़ाई शुरू होने के कुछ ही दिन बाद हूती ने तैज को अदन से जोड़ने वाली सड़क पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद लड़ाकों ने शहर को घेरना शुरू कर दिया।

इस दौरान यमन की सरकारी सेना और उसे समर्थन दे रहे सऊदी अरब की वायुसेना ने अपने हमलों से हूती को पीछे धकेलने की तमाम कोशिश की लेकिन वे सफल नहीं हुए। अब खतरा तैज के हूती के हाथ में जाने का है जिसके पास पहले ही यमन के एक तिहाई हिस्से का नियंत्रण है।

अगर ऐसा होता है तो यह यमन में सऊदी हितों को बड़ा झटका होगा और उसके बाद हूती अदन पर निशाना लगा सकते हैं। जबकि हूती समर्थक ईरान ने कहा है कि लड़ाके यमन के भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लड़ रहे हैं। हूती की लड़ाई इसी तंत्र के खिलाफ शुरू हुई थी।

लड़ाई छिड़ने के कुछ दिन बाद ही शहर छोड़कर भागे लाखों लोगों के बावजूद अभी शहर में छह लाख लोग मौजूद हैं। ये सभी हूती लड़ाकों से घिरे हैं और शहर के बाहरी इलाकों में लड़ाई जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने इनके लिए खाद्य सामग्री का संकट होने की आशंका जताई है।