सऊदी अरब पर हूतियों का बड़ा हमला: रियाद एयरपोर्ट पर भीषण बमबारी, अरामको समेत कई ठिकानों को बनाया निशाना
यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार को दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब में कई महत्वपूर्ण जगहों पर हमला किया ...और पढ़ें
HighLights
सऊदी अरामको की सुविधाएं पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया है
यानबू अरामको और राबिख ऑयल रिफाइनरी पर हमले का हूतियों का बड़ा दावा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार को दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब में कई महत्वपूर्ण जगहों पर हमला किया है। इनमें रियाद और दम्माम के एयरपोर्ट, सऊदी अरामको की सुविधाएं और तेल रिफाइनरी शामिल हैं।
हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने बताया कि उनके हमलों में ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन, कच्चे तेल के पंपिंग स्टेशन, यनबू में सऊदी अरामको की सुविधा, रबीग तेल रिफाइनरी, रियाद का किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दम्माम का किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नज्रान एयरपोर्ट और खमिस मुशैत स्थित एयरबेस शामिल हैं।
ये दावे तब आए जब सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसने ताइफ और यनबू की ओर दागे गए दो बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया।
सऊदी अधिकारियों की ओर से इन नवीनतम दावों की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले शनिवार को सऊदी सिविल डिफेंस ने ताइफ, यनबू, मक्का और जेद्दा के निवासियों को संभावित खतरे की चेतावनी दी थी, लेकिन करीब 10 मिनट बाद उन्होंने कहा कि खतरा टल गया है।
ये हमले गुरुवार को हूतियों द्वारा किए गए कथित हमलों के बाद आए हैं, जिनमें उन्होंने रियाद में सऊदी रक्षा मंत्रालय, यनबू में अरामको सुविधाओं और दम्माम के किंग फहद एयरपोर्ट पर हमला करने का दावा किया था।
सऊदी अधिकारियों ने दम्माम में दो लोगों की मौत की पुष्टि की थी, लेकिन रियाद और यनबू के हमलों की पुष्टि नहीं की।