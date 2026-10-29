अदन एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों का हमला, सऊदी के पलटवार में 14 लोगों की मौत; यमन ने मांगी अंतरराष्ट्रीय सहायता

रॉयटर, अदन। यमन में ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने बुधवार को अदन के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिसाइल से हमला किया। हमले से पहले हूती ने लोगों को हवाई अड्डा खाली करने की चेतावनी दी, इसलिए वहां पर जनहानि नहीं हुई है। यह हवाई अड्डा सऊदी अरब समर्थित यमन सरकार की राजधानी अदन में स्थित है।

इस बीच सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों की बमबारी में हूती के नियंत्रण वाले उत्तरी यमन के अल-हज्म शहर के बाजार में 14 लोगों के मारे जाने और 15 के घायल होने की सूचना है। हूती ने कहा है कि सऊदी अरब के इस हमले का बदला लिया जाएगा। हूती के प्रवक्ता याह्या सारी ने बताया है कि अदन एयरपोर्ट पर हमला सऊदी अरब के मालवाही विमान को निशाना बनाने के उद्देश्य से किया गया था।

यह विमान उन सैनिकों के लिए हथियार लेकर आया था जो हूती लड़ाकों से लड़ रहे हैं। हमले के दौरान एयरपोर्ट पर कई तेज धमाके सुने गए। वहां पर विमानों का आवागमन रोक दिया गया है। इस बीच सऊदी समर्थित यमन सरकार ने तैज शहर में फंसे लाखों लोगों की मदद के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है। यह शहर कई हफ्ते से हूती लड़ाकों ने घेर रखा है और वहां पर जमीनी लड़ाई चल रही है।