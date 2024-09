'नेतन्याहू या शांति समझौता', गाजा में हमास की क्रूरता; पहले 6 बंधकों को उतारा मौत के घाट फिर इजरायली PM को दी धमकी

गाजा में युद्धविराम का दबाव झेल रहे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि बंधकों के शवों पर किस तरह से युद्धविराम का समझौता हो सकता है, यह सोचा जाना चाहिए। जबकि हमास ने बंधकों की मौत के लिए नेतन्याहू को जम्मेदार ठहराया है। कहा है कि इजरायलियों को नेतन्याहू या शांति समझौते में से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि नेतन्याहू लड़ाई रोककर बंधकों की रिहाई नहीं चाहते हैं।

The bodies of Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi, and Master Sergeant Ori Danino were found and recovered yesterday.



They were all taken hostage on October 7 and were murdered by the Hamas terrorist organization while in captivity… pic.twitter.com/9VWYHNX0Ks