Saudi Arabia: जेद्दा में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के सामने गोलीबारी, सुरक्षा गार्ड सहित 2 लोगों की मौत

जेद्दा, एएफपी। सऊदी अरब के जेद्दा में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के सामने बुधवार को गोलीबारी हुई, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड और एक बंदूकधारी दोनों की मौत हो गई। समाचार एजेंसी एएफपी ने सऊदी पुलिस के हवाले से यह जानकारी दी है।

पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि हथियारबंद व्यक्ति वाणिज्य दूतावास की इमारत के सामने एक कार से बाहर निकला और गोली चलाने लगा। हालांकि, सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। पुलिस ने बताया कि इस गोलीबारी में एक नेपाली सुरक्षा के अधिकारी घायल हो गया, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। यह घटना स्थानीय समय के मुताबिक करीब शाम 6:45 बजे हुआ।

#BREAKING Two dead in attack in front of US consulate in Jeddah: Saudi officials pic.twitter.com/jF6sKAbUum