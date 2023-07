फिलिस्तीनी पाठ्यपुस्तकों में लिखा गया यहूदी-विरोधी शब्द, EU ने की आलोचना; फंडिंग पर रोक लगाने की मांग

फिलिस्तीनी पाठ्यपुस्तकों (P.A. textbooks) से उत्तेजना और यहूदी-विरोधी भावना को हटाने के लिए धन जारी करने की शर्त के लिए यूरोपीय संघ (European Union) के अधिकारी ने समर्थन जताया है। इन पाठ्यपुस्तकों में यहूदी विरोधी भावना को हटाने का आह्वान किए बिना हिंसा (hatred and violence) को उकसाने का उल्लेख किया गया था। इन किताबों को आतंकवादी हमलों में किशोरों की बढ़ती भागीदारी से जोड़ते हुए देखा जा रहा है।

